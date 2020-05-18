Торосян: Мы будем вынуждены передавать в правоохранительные органы данные о лицах, распространяющих ложные новости о коронавирусе

Параллельно с ростом случаев заболевания коронавирусом растет и число тех, кто верит в теории заговора, на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Торосян.

Этот факт, по словам министра, вырывает обеспокоенность с той точки зрения, что люди могут потерять бдительность, что может способствовать гораздо большему числу случаев заражения.

«Высказывания в духе «Нас точно чипируют», «Такой болезни нет», «Нас не коснется», «Это всемирный блеф», «Все ложь», «Это для получения финансирования извне» можно встретить в постах пользователей, которые также оставляют «мнения» в комментариях под публикациям СМИ. СМИ также широко освещают подобные мнения», - написал Торосян.

Он подчеркнул, что если эта тенденция продолжится, они будут вынуждены передавать в правоохранительные органы данные о лицах, распространяющих подобные ложные и необоснованные новости, чтобы понять, кто за ними стоит и чем они мотивируются, нанося вред гражданам.

«Учитывая статистику последних дней, мы призываем граждан быть внимательнее, следовать всем указаниям, остановив распространение болезни, а также следить за официальными новостями в качестве достоверного источника информации», - обратился к гражданам министр.