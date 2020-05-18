В Армении заработал общественный транспорт

С сегодняшнего дня в Ереване и других городах Армении общественный транспорт возобновил работу в специальном режиме: ни одного стоящего пассажира, только сидящие, в масках и перчатках.

С раннего утра в армянской столице на линии вышли 800 продезинфицированных «Газелей» и 300 автобусов. На остановках стоят полицейские, которые контролируют ситуацию и высаживают стоящих пассажиров, для которых в транспорте не нашлось места.

«В моей семье никто маску не носил и носить не будет», - возмущенно заявила представившаяся как Анаит женщина, высаженная из автобуса. Примерно через полчаса мы встретили ее в микроавтобусе «Газель» в синей маске, в черных перчатках и со смирившимся выражением на лице. «Вынужденно, вынужденно․․․», - посетовала она.

В автобусах и микроавтобусах даже те, кто задыхался под масками, в основном не жаловались. «Ради здоровья мы должны соблюдать [правила] насколько это возможно», - отметил один из пассажиров.

«Мы должны соблюдать правила, чтобы транспорт работал», - сказала другая пассажирка, представившаяся как Аракся, которая опасается перспективы возвращения к более дорогим поездкам в такси.

Водители пока находятся в процессе адаптации: нелегко сидеть за рулем в маске и перчатках, да еще под солнцем.