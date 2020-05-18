COVID-19: За сутки в Армении выявлен 351 случай инфицирования, один пациент скончался

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 351, в общем составив 4823. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отметим, что это самый большой показатель суточного увеличения с момента начала эпидемии коронавируса нового типа.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 94 и сейчас составляет 2019.

За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 61.

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 25.

Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2718, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 41850.