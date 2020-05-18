В селе Арени около десяти инфицированных коронавирусом, первым заразился перенесший операцию в Ереване

В селе Арени Вайоцдзорской области Армении, которое с субботы закрыто властями в связи с эпидемиологической обстановкой, уже подтверждено около 10 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом Радио Азатутюн сообщил губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян.

«Принимая во внимание тот факт, что жители села Арени могут общаться с другими жителями области – жителями Ехегнадзора и всех других общин, мы ограничиваем их выезд из села, чтобы создать контролируемую ситуацию», - отметил губернатор в интервью «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном».

Как отметил Григорян, предварительно решено, что ограничения продлятся до 26 мая, но возможны послабления или ужесточения мер в зависимости от ситуации.

Что касается источника инфекции, Григорян сказал: «Конечно, все инфицированные находятся в изоляции, они проходят лечение в установленном порядке, никаких проблем нет. Ситуация управляема, просто чтобы предотвратить распространение вируса, были приняты все возможные меры».

По словам губернатора, инфицированы только жители села Арени. «Основная проблема пришла извне: гражданин, который заразился коронавирусной инфекцией, перенес операцию в одном из медицинских центров Еревана, приехал в область, приехал в село, его навещали, так вирус распространился», - отметил Арарат Григорян, подчеркнув, что быстрого распространения вируса в селе не наблюдается, поскольку оперативно были предприняты соответствующие меры.

По словам губернатора, состояние всех инфицированных хорошее, ни у кого из них, в том числе у перенесшего в Ереване операцию пациента, нет серьезных проблем со здоровьем, все находятся под наблюдением.

«Помимо Арени у нас в области других случаев инфицирования коронавирусом нет», - добавил губернатор Вайоцдзорской области Армении Арарат Григорян.