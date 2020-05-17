COVID-19: В Армении за сутки скончались 5 пациентов

В Армении за последние сутки от COVID-19 скончалось рекордное количество пациентов – 5. Общее количество смертей с начала эпидемии коронавируса нового типа в стране по состоянию на утро 17 мая составляет 60. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщают из Минздрава, скончавшиеся – две женщины в возрасте 80 и 89 лет и трое мужчин в возрасте 51 года, 78 и 74 лет. Согласно сообщению, все скончавшиеся имели сопутствующие хронические заболевания.

За сутки еще двое пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам. Общее число таких смертей на сегодняшний день составляет 24.

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 189, в общем составив 4472.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 134 и сейчас составляет 1925.

Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2463, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 40230.