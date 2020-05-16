COVID-19: За сутки в Армении выявлено рекордное число инфицированных – 239; скончались еще 3 пациента

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 239, в общем составив 4283. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 125 и сейчас составляет 1791.

За сутки от COVID-19 скончался еще трое пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 55.

Как сообщают из Минздрава, скончались 46-летняя женщина, 71-летний и 60-летний мужчины, у которых были сопутствующие хронические заболевания.

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 22.

Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2415, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 39005.