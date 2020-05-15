Мэр Мартуни утверждает, что в городе нет нетерпимости к инфицированным

По словам мэра Мартуни Армена Аветисяна, надписи «позор», «вирусный дом» и другие подобные надписи на стенах дома, принадлежащего инфицированной коронавирусом семье в Мартуни, по всей вероятности, сделал 20-летний молодой человек.

По его словам, об этом свидетельствуют установленные поблизости видеокамеры. «Камеры зафиксировали, как 20-23-летний молодой человек проходит… других подробностей не видно», - сказал он.

По последним данным, в Гегаркуникской области подтверждено 211 случаев коронавирусной инфекции, 12 из которых - в Мартуни.

Аветисян не считает, что у них в городе имеет место нетерпимость по отношению к инфицированным, произошедшее он считает единичным и непонятным случаем․ «Этот случай вызвал большой резонанс, но нет такого, чтобы намеренно нападали на дом», - сказал он.

В пресс-службе полиции и спустя сутки лишь сообщают, что подготавливаются материалы.

Психолог из Армянского Красного Креста Армида Захарян, которая в настоящее время работает с гражданами, инфицированными коронавирусом, сообщила, что, основываясь на более чем 6000 телефонных звонков, поступивших в их организацию, они могут сказать, что на начальном этапе распространения вируса подобного дискриминационного отношения не наблюдалось. Ситуация изменилась в течение последних недель.

На этой неделе, например, они получили семь подобных сигналов. «В основном говорят, что поскольку в семье был случай, уже есть инфицированный человек, по отношению к остальным членам семьи со стороны соседей проявляется дискриминационное отношение, происходят разговоры и прочее… Это типично. Обычно в обществе наблюдаются подобные явления в связи с инфекционными заболеваниями. И я скажу, что в Армении уровень стигмы и дискриминации невысок по сравнению с другими странами. Однако необходимо проводить работу, чтобы свести это явление к минимуму», - сказала Захарян, призвав проявлять к больным толерантность и цивилизованное отношение.

Не пожелавшие представиться инфицированные граждане рассказали Радио Азатутюн, что просили «скорую помощь» остановиться чуть подальше от их дома, приехать в ночные часы или позволить им самим прийти в больницу. Он обеспокоены тем, что в их районе узнают, что они заразились коронавирусом.

Директор службы «скорой помощи» Тагуи Степанян считает важным информировать общественность о том, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, поэтому никто от него не застрахован. Она напомнила, что данные пациентов - это врачебная тайна, которую они строго хранят. «Наверное, это больше вопрос личной культуры человека. Один человек открыто и спокойно говорит о своей болезни, другие не хотят об этом говорить. Это касается не только коронавируса. Это может быть рак или просто какая-то другая инфекция», - отметила Степанян.