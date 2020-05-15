Общественный транспорт будет работать в соответствии с новыми, строгими правилами

После полуторамесячного перерыва с 18 мая в Армении вновь заработает общественный транспорт, но уже в соответствии с новыми, строгими правилами, установленными комендантом чрезвычайного положения Тиграном Авиняном.

Как гражданин может воспользоваться транспортом в этих условиях? Первое правило заключается в том, что, пользуясь общественным транспортом, включая такси и метро, ​пассажиры ​должны носить маску и перчатки. «Если на вас нет маски и перчаток, вы не можете пользоваться транспортом», - сообщил заместитель министра экономики Варос Симонян.

«Правила строгие, и контроль за соблюдением этих правил будет строгим. Все ведомства, ответственные за выполнение правил, будут осуществлять строгий контроль», - сказал Симонян.

При поездках в автобусах и микроавтобусах пассажиры должны обязательно дезинфицировать руки. Для этого в транспортном средстве будут в наличии дезинфицирующие средства. В микроавтобусах запрещено перевозить стоящих пассажиров. Общее число пассажиров не может превышать общего количества сидячих мест, самодельные сидячие места запрещены. Исключение составляют транспортные средства длиной более 9 метров, в которых можно ехать стоя, если пассажиры находятся на расстоянии 1 метра друг от друга.

При использовании транспортного средства необходимо, чтобы пассажиры имели при себе мелкие монеты в размере платы за проезд, по возможности исключая необходимость возвращения сдачи. В транспортных средствах должны быть специальные ящики или другие приспособленные контейнеры для сбора платы за проезд с целью минимизации контакта с наличными деньгами.

Водителям должны мерить температуру дважды в день, в том числе по прибытии на работу. Эти данные должны быть занесены в специальный журнал. Если у водителя повышенная температура, но не может выйти на маршрут. Водители обязательно должны носить трехслойные защитные маски и перчатки, которые необходимо менять каждые 3 часа.