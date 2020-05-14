Правительство поможет семьям с детьми улучшить жилищные условия

Правительство сегодня утвердило три программы государственной поддержки по жилищному обеспечению семей с детьми на 2020-2023 годы.

На их реализацию из госбюджета на 2020 год будет выделено более 526 млн драмов. Правительство таким образом также поставило цель стимулировать рост рождаемости.

В рамках первой программы будет предоставлена единовременная денежная помощь семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, которые покупают квартиры в кредит в регионах. Государство поможет им в вопросе финансирования первоначального взноса.

«В этом случае максимальная рыночная цена приобретаемой недвижимости должна составлять 30 млн драмов, к которой за третьего и каждого последующего ребенкуа добавляется сумма из расчета 5 млн драмов на каждого ребенка. То есть, начальный взнос рассчитывается таким образом», - пояснила министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян.

Никол Пашинян перебил ее: «То есть, извините, если человек покупает дом, взяв ипотечный кредит, и у него двое детей, мы в качестве первоначального взноса даем ему 10 млн драмов?»

Министр ответила: «Минимальный размер первоначального взноса в случае приобретения жилья на вторичном рынке составляет не менее 10% от стоимости недвижимости, в случае приобретения на первичном рынке - не менее 7,5% от стоимости недвижимости».

Единовременная денежная помощь составит 5% от стоимости покупаемого жилья, но не более 1 млн драмов.

Заместитель премьер-министра Тигран Авинян: «Сумма увеличивается в размере 5% от стоимости жилья за третьего и каждого последующего ребенка, но в этом случае она составляет уже не более 500 тыс. драмов. И этот общий пакет третьего компонента составит не более 2 млн драмов».

Семьи, имеющие хотя бы одного ребенка и желающие купить у государства квартиру в ипотеку, также могут воспользоваться второй программой. Государство возместит 90% годовой страховой выплаты, установленной договором, однако она не должна превышать 180 тыс. драмов. Квартиры должны быть приобретены после 1 июля.

«Здесь есть тонкость. Если в семье есть один ребенок, стандарт квартиры для нее один, если двое детей - другой, если четверо или пятеро детей - третий. И мы призываем всех наших граждан стремиться жить в апартаментах, потому что чем больше детей, тем больше будут жилье и объемы помощи», - пояснил премьер-министр Пашинян.

Семьи с текущей ипотекой в случае, если ребенок у них родится 1 июля или позже, воспользуются уже третьей программой. Государство погасит сумму их кредита, если семья погашала его как минимум в течение 12 месяцев. Размер помощи может составить 10% от основной суммы кредита, если бенефициар приобретает квартиру в регионе, в случае Еревана размер денежной поддержки составляет 5%, но не более 500 тыс. драмов. В случае третьего и последующих детей размер помощи увеличится, в некоторых случаях достигая даже 70%.

Тремя программами государственными поддержки по жилищному обеспечению семей с детьми воспользуются более 1000 граждан.