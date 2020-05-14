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Убивший Динка турецкий националист вскоре может выйти на свободу

Грант Динк

Турецкий националист Огюн Самаст, 19 января 2007 года убивший основателя и главного редактора армянской стамбульской газеты «Акос» Гранта Динка, вскоре может выйти на свободу.

По данным турецкого новостного портала T24, до истечения срока тюремного заключения Самаста, приговоренного к 13 годам и 5 месяцам лишения свободы, остался 1 год и 9 месяцев. Однако он может быть освобожден условно-досрочно уже через 9 месяцев.

В то же время по делу об убийстве Динка продолжается судебный процесс над рядом высокопоставленных сотрудников силовых структур. Семья Динка и представляющие ее интересы адвокаты продолжают настаивать на том, что убийство было заранее спланировано и правоохранительные органы, зная о готовящемся покушении, не предотвратили его.

Очередное судебное заседание по делу об убийстве Динка назначено на 7-е, 8-е и 9 июля.

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