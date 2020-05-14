Министры Арсен Торосян и Сурен Папикян самоизолировались и сдали тест на коронавирус

Сегодня утром министр здравоохранения Арсен Торосян сдал тест на коронавирус. Он не принял участия в сегодняшнем заседании правительства, самоизолировался, сообщила пресс-секретарь министра Алина Никогосян.

«В министерстве есть подтвержденные случаи коронавируса, выяснен круг их тесных контактов, продолжаются противоэпидемиологические мероприятия. Именно поэтому министр здравоохранения Арсен Торосян самоизолировался, так как он является контактом контакта, он сдал тест, мы ждем ответа», - сообщила Никогосян.

Позже сам министр сообщил, что результат ее теста на коронавирус оказался отрицательным. «У меня нет никаких жалоб. В ближайшее время сведу контакты на нет, чтобы никого не подвергать опасности», - написал министр Торосян на своей странице в Facebook.

В Министерстве территориального управления и инфраструктур также есть инфицированные, министр Сурен Папикян, который также отсутствовал на заседании кабмина, находится в самоизоляции и сдал тест, но его пресс-секретарь сообщил, что у них уже есть ответ теста.

«Вчера, 13 мая, он сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Тем не менее, исходя из соображений безопасности, министр, как и другие сотрудники, учитывая, что у них были контакты с инфицированными, в данный момент находятся в самоизоляции», - сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь министра Армине Мурадян.

За последние сутки было зарегистрировано 142 новых случая коронавирусной инфекции, скончался 81-летний мужчина. Это уже 49-й случай смерти вследствие коронавируса.

По словам заместителя министра здравоохранения Лены Нанушян, в настоящее время лечение проходят 2218 человек, из них у 660 - пневмония. «66 пациентов находятся в тяжелом состоянии и 33 – в крайне тяжелом состоянии, 6 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», - сказала она.

По словам замминистра Нанушян, в настоящее время ситуация с коронавирусом в Армении находится на третьей стадии распространения, когда зачастую невозможно выяснить источник инфекции и принять полноценные противоэпидемические меры, установить контакты становится невозможно. Лена Нанушян подчеркнула, что невозможно также сказать, преодолели мы пик заболеваемости или он все еще впереди.

«К сожалению, конкретных или полноценных, или надежных данных быть не может. Должна сказать, что все наши усилия с самого первого дня были направлены на то, чтобы у нас не было такого числа новых случаев, которыми система здравоохранения не смогла бы управлять», - сказала замминистра.

Министр юстиции сообщил, что в пенитенциарных учреждениях не было зафиксировано случаев заражения. «Думаю, эта ситуация вряд ли долго продлится, поскольку темпы и легкость распространения коронавируса обязательно приведут к ситуации, когда у нас будут инфицированные заключенные, но это не означает, что произойдет катастрофа, потому что мы уже давно подготовили два специально оборудованных корпуса в «Больнице для осужденных»», - сказал министр.

По словам Рустама Бадасяна, пенитенциарные учреждения - самые безопасные места для защиты от коронавируса.