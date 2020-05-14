В Армении заработают общественный транспорт, спортзалы, дошкольные учреждения, ношение масок станет обязательным

Власти Армении в ближайшее время планируют ввести ряд послаблений в экономической и общественной жизнедеятельности страны. Об этом, представляя решение о продлении чрезвычайного положения в связи с короновирусной инфекцией, в парламенте сегодня заявил вице-премьер, комендант режима ЧП Тигран Авинян.

По словам Авиняна, с 18 мая будет полностью задействован общественный транспорт, откроются торговые объекты, объекты общественного питания смогут предоставлять услуги также в закрытых помещениях, будут действовать спортивные залы, историко-культурные места на открытом воздухе.

«Одновременно, поскольку для работающих родителей является проблемой обеспечение ухода за маленькими детьми, также откроются дошкольные учреждения», - отметил вице-премьер.

Авинян подчеркнул, что все послабления будут сопровождаться установкой четких правил, несоблюдение которых будет приводить к соответствующим штрафам. Так, с 25 мая ношение масок в открытых и закрытых общественных местах Армении станет обязательным.

«В конце концов, наше бизнес-сообщество должно рассматривать соблюдение правил как конкурентное преимущество, поскольку проявляющая ответственность организация не будет привлекаться к ответственности, будет избегать инфицирования собственных сотрудников, а, в конченом итоге, ее деятельность не будет приостанавливаться на какое-то время. И, что самое главное, такая организация будет пользоваться доверием клиентов», - заявил вице-премьер Тигран Авинян.