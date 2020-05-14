После вчерашнего обстрела «ситуация на границе стабильно спокойная»

В приграничном селе Беркабер Тавушской области Армении, в направлении которого вчера, согласно Министерству обороны Армении, азербайджанская сторона открыла огонь, в данный момент все спокойно, заверил в беседе с Радио Азатутюн временно исполняющий обязанности главы общины Ваге Алиханян.

По сообщению Министерства обороны, вчера, в 14:00 с азербайджанских боевых позиций в направлении села был открыт огонь из крупнокалиберного оружия, вследствие чего были повреждены жилые дома.

«В направлении села звучали выстрелы, были повреждены крыши, одно окно и внутренняя стена в доме. Они обстреляли село из оружия крупного калибра», - сказал Ваге Алиханян.

По его словам, пострадавших граждан нет. «Дети в то время играли во дворе, а другие члены семьи были дома. К счастью, сейчас все спокойно, ситуация в селе хорошая», - сказал он.

По словам Алиханяна, впервые за последние два года азербайджанская сторона открыла огонь в направлении этого села.

Пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян сообщила Радио Азатутюн, что армянские пограничники предприняли соответствующие действия против азербайджанских огневых точек, в результате чего активность азербайджанской стороны была подавлена. «Ситуация на границе стабильно спокойная», - сказала Степанян.