Арсен Торосян и Сурен Папикян самоизолировались и сдали тест на коронавирус

Министр здравоохранения Арсен Торосян и министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян самоизолировались и сдали тест на коронавирус.

«К сожалению, в Министерстве территориального управления и инфраструктур есть подтвержденные случаи коронавируса. Сурен Папикян самоизолировался, поэтому о вопросе докладываю я», - сегодня на заседании правительства сказал вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян.

В Министерстве здравоохранения также подтвердились случаи коронавирусной инфекции, и министр Арсен Торосян самоизолировался, утром он сдал тест и ждет ответа. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян.

Чуть позже в Министерстве территориального управления и инфраструктур Радио Азатутюн сообщили, что результат теста Папикяна оказался отрицательным.