Правительство рассматривает возможность постепенного открытия воздушного пространства Армении. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь коменданта чрезвычайного положения, вице-премьера Тиграна Авиняна Ваан Унанян.

Параллельно с ослаблением связанных с пандемией коронавируса ограничений в разных странах авиакомпании уже начали продавать билеты.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, с января выполняющая рейсы в Армению, собирается с июля возобновить 40% рейсов, в том числе в Армению. На данный момент можно заказать билеты в Германию, Италию, Кипр, а рейсы из Еревана в греческие Салоники запланированы с августа.

С 1 июля Ryanair планирует выполнять около тысячи рейсов в день по максимально возможному числу направлений, однако с меньшей частотой, чем обычно.

«Европе пора снова летать, чтобы мы могли воссоединить друзей и семьи, дать людям возможность вернуться к работе, вновь задействовать сферу туризма, что приведет к открытию миллионов рабочих мест», - сказал генеральный директор Эдли Уилсон.

Чтобы сесть в самолет, пассажиры должны следовать нескольким правилам: при входе в аэропорт они будут проходить проверку на температуру, носить маски в самолете, а для того, чтобы сходить в туалет, нужно будет попросить об этом. Выезжая в страны Европейского союза, пассажиры должны будут предоставить необходимую информацию о визите.

На сайте другого вышедшего в этом году на армянский рынок лоукостера, венгерской компании Wizz Air, сейчас можно заказать билеты на рейсы из Еревана в Ларнаку, Вену и Вильнюс на июнь.

На сайте другой крупной авиакомпании, выполняющей рейсы в Армению, Austrian Airlines, также можно забронировать авиабилеты на рейсы, начиная с июня.

А до этого на сайте ереванского аэропорта «Звартноц» по состоянию на 12 мая запланирован только один рейс – в столицу Беларуси, Минск.