Каро Пайлан обратился к главе МВД Турции по вопросу нападения на армянскую церковь в Стамбуле

Депутат-армянин парламента Турции от прокурдской Демократической партии народов Каро Пайлан представил письменный запрос министру внутренних дел Турции Сулейману Сойлу в связи с совершенным на прошлой неделе нападением на армянскую церковь в Стамбуле.

На днях некий гражданин пытался поджечь дверь армянской церкви Сурб Аствацацин в стамбульском районе Бакыркёй. Полиция нашла и задержала преступника. В признательных показаниях он отметил, что пошел на этот шаг, поскольку «это армяне наслали на нас коронавирус».

Пайлан подчеркнул, что церкви, расположенные в районе Бакыркёй и других районах, периодически подвергались посягательствам, на стенах церквей оставлялись надписи расистского, националистического характера, были также случаи вооруженного нападения.

С учетом всего этого, депутат адресовал турецкому министру следующие вопросы: «Не считаете ли вы, что одной из причин нападений на почве ненависти на религиозные сооружения нацменьшинств служат высказывания турецкого президента? Какие меры принимаются для защиты часто становящихся мишенью для нападений религиозных сооружений нацменьшинств? На мой взгляд, эти осуществляемые на почве ненависти нападения как в прошлом, так и сейчас, в основном координируются и направляются кругами, находящимися внутри государства. Можете ли вы утверждать обратное?»