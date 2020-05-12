«Это поражение революции» - Арман Бабаджанян об изменениях в судебной системе

Премьер-министр Никол Пашинян и парламентская фракция «Мой шаг» в равной степени несут ответственность за провал коренных реформ в судебно-правовой системе. Об этом, выступая сегодня в парламенте, заявил независимый депутат Арман Бабаджанян, говоря об обсуждении изменений в судебной системе и процесса ветирования судей, которое состоялось накануне между премьер-министром и министром юстиции Рустамом Бадасяном.

«Это поражение революции и победа контрреволюции в этой сфере», - заявил депутат.

«Кто бы мог подумать, что через два года после революции такое вообще может произойти? Вместо одного из главных обещаний революции – коренного оздоровления судебной системы, мы видим такой поворот», - добавил Арман Бабаджанян.

По словам депутата, после такого он ожидал услышать об отставке Рустама Бадасяна. Между тем, как заявил Арман Бабаджанян, молчаливое согласие премьера «свидетельствует об обратном».

«Можно предположить, что премьер-министр удовлетворен доводами своего министра юстиции о том, что судебная система должна находится как можно дальше от революции, доводы, которые практически созвучны с аргументами, которые приводят изнасиловавшие систему правосудия в нашей стране Арпине Ованнисян, Давид Арутюнян и Грайр Товмасян. В противном случае, если премьер-министр не принял эти манипуляции в качестве причины для провала реформ, мы уже должны были услышать об отставке Рустама Бадасяна», - заявил Арман Бабаджанян.

По словам депутата, концепция ветирования, представленная министром, носит формальный характер. Напомним, что в соответствии с представленным документом ветирование можно проводить в связи со сделками, совершенными после июля 2017 года. Другими словами, антикоррупционная комиссия не может проводить проверки имущества, приобретенного ранее, что, по мнению экспертов, является серьезной проблемой.

По словам министра Рустама Бадасяна, всеобщее ветирование судей невозможно без изменения Конституции. «Для этого однозначно необходимы конституционные изменения», - заявил министр.

Во время обсуждения в прямом эфире на вопрос премьер-министра о том, как в таком случае можно будет избавиться от «плохих» судей, Бадасян сменил акцентирование: что можно сделать, чтобы сделать систему привлекательной для честных и квалифицированных специалистов? В качестве рецепта было предложено увеличить зарплаты на 50%, а в будущем до 70%.

«Я думаю, что судебная система будет весьма привлекательной для судей, которые получают зарплату в размере около 1 млн драмов (около 2 тысяч долларов) в месяц», - сказал министр юстиции.

В этой связи депутат Арман Бабаджанян заявил: «Получается, что в Армении будут продолжать отправлять правосудие судьи, которые в последние десятилетия оправдывали тех, кто лишал людей их законных прав, подвергал их преследованию, убивал и грабил их. Получается, что рядовой гражданин будет продолжать платить этим судьям зарплату из своих налогов».

Несмотря на резкую критику Бабаджаняна, во фракции «Мой шаг» не считают, что судебные реформы провалились.

«Во многих случаях, возможно, было бы лучше действовать немного быстрее. Мы не считаем, что в наших действиях все идеально, но мы стремимся сделать все возможное для всестороннего подхода к судебной реформе», - заявила руководитель провластной фракции Лилит Макунц.