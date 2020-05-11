В комендатуре не исключают продления чрезвычайного положения

В комендатуре не исключают продления объявленного в стране чрезвычайного положения.

Срок чрезвычайного положения истекает 14 мая, но, как сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь коменданта Тиграна Авиняна Ваан Унанян, основания, из-за которых было объявлено чрезвычайное положение, по-прежнему остаются.

«Рассматривается вопрос продления, и когда будет принято окончательное решение, конечно, об этом будет объявлено. Есть возможность продления, поскольку обстоятельства, приведшие к введению чрезвычайного положения, пока не исчезли», - сказал Унанян.

На вопрос Радио Азатутюн, идет ли речь о продлении чрезвычайного положения еще на один месяц, пресс-секретарь Тиграна Авиняна ответил: «По всей вероятности, да. В зависимости от ситуации, в зависимости от развития событий, мы можем снова пойти на ужесточение ограничений, о чем комендант неоднократно заявлял, поэтому сохранение чрезвычайного положения в этом смысле также важно».

Член оппозиционной фракции НС «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян сказал, что окончательное решение они примут после ознакомления с законопроектом.

«Здесь есть одно важное обстоятельство: если мы собираемся и дальше накладывать ограничения и не позволять гражданам работать, то они должны быть уверены, что государство окажет им помощь в вопросе нахождения средств к существованию», - отметил Горгисян.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян считает важным, чтобы работа хозяйствующих субъектов не была ограничена. По его словам, очевидно, что эпидемия будет продолжаться еще долго, и экономика может оказаться в коллапсе.

«Эпидемия очень опасна, никто не отрицает это, но, фактически, доводить людей до тяжелой экономической ситуации неправильно. У нас перед глазами пример Швеции, яркий пример Беларуси, которые пошли по пути неограничения экономической деятельности, и, кажется, все страны постепенно склоняются к этому варианту», - подчеркнул Абовян.