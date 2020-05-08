Число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 145, выздоровели 33 человека, один человек скончался

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 145, в общем составив 3029. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 8 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 33 и сейчас составляет 1218.

Согласно тому же источнику, за сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Минздрав сообщает, что «пациенту (женщине) было 48 лет, у нее были сопутствующие хронические заболевания». «В предыдущий день был зафиксирован еще один случай смерти, когда у пациента была выявлена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другого заболевания», - также говорится в сообщении министерства.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 43, еще 10 инфицированных граждан, согласно Минздраву, скончались по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 1758.

Общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 29205.