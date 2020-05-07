Власти обсуждают возможные пути разрешения конституционного кризиса

Власти в настоящее время обсуждают пути разрешения конституционный кризис; пока существует опасность коронавируса, референдум по конституционным изменениям вряд ли состоится. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил член парламентской фракции «Мой шаг» Грачья Акопян.

«Мы все еще находимся на стадии обсуждения. Я не могу сказать, какие варианты мы обсуждаем. Но есть варианты, которые мы обсуждаем. Могу сказать, что в условиях коронавируса, пока существует опасность коронавируса и угроза здоровью наших граждан, думаю, мы не пойдем на риск и не будем проводить референдум, ставя под угрозу жизнь и здоровье наших граждан», - заявил провластный депутат.

«Проблема остается, проблема есть, она не решена, но здоровье наших граждан для нас более ценно, чем другие вопросы», - заявил Акопян.

Лидер оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, в свою очередь, отметил, что в настоящее время данный вопрос регулируется законодательством Армении: решение Национального собрания о проведении референдума остается в силе, и если не будет другого решения, то через 50 дней после завершения чрезвычайного положения в течение 15 дней должен быть назначен день проведения референдума.

«Насколько я знаю, до тех пор, пока существует решение Национального собрания, то есть оно является действительным решением, проведение референдума обязательно, и после окончания чрезвычайного положения должен быть назначен день проведения референдума. Вот все, что я знаю», - в беседе с Радио Азатутюн заявил лидер оппозиционной фракции.

Независимый депутат Арман Бабаджанян считает, что конституционный кризис должен быть разрешен в Национальном собрании, и что проведение референдума в условиях пандемии не является вариантом.

«В условиях пандемии мы не можем решать этот вопрос путем референдума», - в беседе с Радио Азатутюн заявил Бабаджанян, подчеркнув, что считает семь из девяти действующих членов Конституционного суда «прямыми врагами государства, прогресса нашей страны».

«Мы не можем покинуть передовую, чтобы враг продолжал засаду. Врага нужно нейтрализовать. И как поборник демократии, Национальное собрание должно взять на себя это дело ради защиты демократии», - заявил Арман Бабаджанян, призвав представителей фракции «Мой шаг» проявить «смелость и инициативность».

По словам представляющей фракцию «Процветающая Армения» Наиры Зограбян, попытки решить вопрос в парламенте провалились.

«Они пытались решить эту проблему в Национальном собрании и, похоже, оказались в законодательном тупике. Как мы понимаем, единственный способ избавиться от «[председателя КС] Грайра Товмасяна и компании» - это провести конституционный референдум, потому что законные, полулегальные ресурсы на законодательном уровне в Национальном собрании, включая предложение пожизненной пенсии, насколько я понимаю, исчерпаны. Единственным вариантом оставался референдум. Теперь же властям решать, насколько морально и честно проводить референдум в этих условиях, чтобы избавиться от Грайра Товмасяна», - в беседе с Радио Азатутюн заявила оппозиционный депутат.

Референдум по конституционным изменениям был изначально назначен на 5 апреля, однако его проведение было отложено после того, как в середине марта в стране в связи с коронавирусной пандемией было введено чрезвычайное положение.