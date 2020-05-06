Никол Пашинян: В Армении нет социального кризиса и коллапса

Премьер-министр Никол Пашинян, представляя в Национальном собрании ежегодный отчет о ходе и результатах реализации программы правительства, посвятил отдельную часть работе, проделанной правительством в условиях эпидемии, подчеркнув, что удалось удержать кризис в рамках управляемости.

«Кризис только начинается, и мы фиксируем, что как минимум в течение одного года, до мая следующего года, у нас будет коронавирусный кризис», - сказал премьер.

По его словам, изначально целью было недопущение паники, обеспечение условий для того, чтобы система здравоохранения могла обслуживать больных коронавирусом.

С трибуны парламента премьер-министр перечислил достижения, упомянул 16 антикризисных мероприятий, посредством которых прямую помощь от правительства получили более 1 млн человек. По состоянию на 5 мая, по словам премьера, банки и кредитные организации предоставили кредитные каникулы 472 тысячам физических лиц и 15 тысячам юридических лиц. По части инфляции, по оценке главы правительства, имело место эффективное управление.

Говоря об экономическом ущербе, Пашинян подчеркнул, что понесшую ущерб от коронавируса экономику не нужно возвращать в прежнее состояние.

«Будем считать, что мы потерпели крупное поражение. Мы должны привести экономику в новое состояние. Есть инструмент, который является бесспорным и однозначным. И этот инструмент - образование», - отметил он.

Кстати, до того, как затронуть коронавирусный кризис, Пашинян в качестве достижения правительства отметил то, что в течение полутора лет после революции доходы госбюджета увеличились на 43,6%, из этих средств бизнесу были возвращены долги в размере около 199 млрд драмов.

В первом квартале 2020 года налоговые поступления в госбюджет Армении были перевыполнены на 8,9 млрд драмов, и если бы не помещал коронавирус, ожидалось перевыполнение примерно на 20 млрд драмов.

87 тысяч работающих вышли из тени, средняя зарплата увеличилась на 5,8%, а уровень бедности составил 23,5%.

Уже в ходе ответов на вопросы депутатов от фракции «Просвещенная Армения» был задан вопрос о том, почему наряду с отмеченными экономическими показателями не говорится об экономических провалах.

Премьер-министр на это ответил: «По сути, я могу сказать, что в 2019 году нам удалось достичь темпа и динамики экономической революции. Потому что у нас исключительные показатели. Могли ли эти показатели быть выше? Да, могли. Может быть, у нас не было таких успехов, какие бы нам хотелось иметь».

А самым серьезным провалом, по словам премьер-министра, стала борьба с коррупцией. Самым большим провалом, продолжающимся с 2019 года и до сих пор, является процесс возврата украденных у народа денег.

Не решен также вопрос наличия независимой судебной системы, поставлена планка исключить управляемую, марионеточную систему. Премьер-министр подчеркнул, что сегодня в правоохранительной системе есть преданные, независимые работники, однако есть также предатели, неграмотные. Чтобы представить ситуацию более образно, Пашинян привел один библейский эпизод. «Спрашивает у Бога: если в городе будет 10 праведников, ты уничтожишь город? Бог отвечает: нет, если будет 10 праведников, ради этих 10 праведников не уничтожу город. А если будет один праведник? Бог находит решение, говорит: одного праведника выведу из города, а затем решу вопрос остальных. И я хочу сказать, что в судебной, судебно-правовой системе Республики Армения есть 10 праведников, и правительство Республики Армения и парламентское большинство не разрушили судебно-правовую систему, условно говоря, ради этих 10 или 50 праведников. В результате проводимых расследований на сто процентов, не на девяносто девять, а на сто процентов будет раскрыта вся существовавшая в Армении коррупционная система», - сказал Пашинян.

Тема коррупции была затронута снова, когда на этот раз от фракции «Процветающая Армения» был задан вопрос об иностранных инвестициях.

По этому поводу Пашинян вспомнил известный пример гостиницы «Голден Пелес»: «Под видом иностранных инвестиций коррумпированные чиновники Армении крутили свои деньги, и кто-то становился Гонсало Игуаином и вкладывал инвестиции в Армении. Что сейчас происходит? Поскольку все поняли, что борьба с коррупцией будет серьезной, те же самые люди выводят деньги из Армении в этот период. И это одна из наших самых больших проблем. И самое важное в этих больших проблемах, самый важный параметр - это становление независимой судебной системы».

Через все выступление и ответы на вопросы красной линией проходила новая ситуация, создавшаяся после бархатной революции. Никол Пашинян отметил, что на фоне существовавшей в Армении на протяжении многих лет авторитарной стабильности демократическая стабильность иногда может создавать впечатление нестабильности. «В Республике Армения нет какой-либо политической, криминальной, мафиозной силы, которая была бы в состоянии подорвать демократическую стабильность в Республике Армения», - заявил премьер-министр.