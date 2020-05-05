Назначение Аргишти Кярамяна на должность замдиректора СНБ является политическим решением – Мане Геворкян

Аргишти Кярамян назначен на должность заместителя директора Службы национальной безопасности (СНБ) в соответствии с политическим решением. Об этом в беседе с Радио Азатутюн, комментируя новость о назначении Кярамяна, сообщила пресс-секретарь премьер-министр Мане Геворкян.

«Относительно назначения Аргишти Кярамяна хотела бы сообщить, что решение является политическим, и оно было принято в рамках законодательных норм», - сказала Геворкян.

Она подчеркнула, что при назначении была принята во внимание деятельность Кярамяна. «Принимая за основу трудовую деятельность Аргишти Кярамяна, более целесообразной была сочтена его дальнейшая работа в качестве заместителя директора Службы национальной безопасности», - в беседе с Радио Азатутюн отметила пресс-секретарь премьер-министра.

Напомним, что 10 апреля 2019 года Аргишти Кярамян был назначен заместителем руководителя Государственной контрольной службы (ГКС), а с 25 апреля он выполнял обязанности руководителя службы. Вчера он был освобожден от этой должности и назначен заместителем председателя Следственного комитета, а уже сегодня он был освобожден от этой должности и указом президента Армена Саркисяна назначен заместителем директора Службы национальной безопасности.