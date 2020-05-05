Проекты оппозиционных депутатов не были включены в повестку заседания НС

Сегодня, 5 мая, стартовали очередные четырехдневные заседания Национального собрания. Законодательный орган сначала обсудил вопрос о включении в повестку заседания пяти проектов депутатов от оппозиции, которые получили отрицательное заключение в профильной комиссии.

Законопроект члена фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян направлен на защиту профессиональной деятельности адвокатов. «Мы предложили, чтобы закон установил достаточные гарантии для защиты деятельности адвокатов, включая криминализацию оскорблений и клеветы в адрес адвокатов», - сказала она.

Законопроект не был принят: за него проголосовали 37 депутатов, против – 74, один воздержался.

Другие четыре законопроекта, получившие отрицательное заключение в профильной комиссии, также были отклонены. К примеру, депутат фракции «Процветающей Армении», вице-спикер НС Ваге Энфиаджян предлагал по закону удвоить почетные выплаты ветеранам, установив их в размере 200 тыс. драмов.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Арпине Давоян подчеркнула, что в этом году всем 276 ветеранам решением правительства будет предоставлено 300 тысяч драмов. «Законом подобные суммы не фиксируются, они фиксируются решением правительства для большей гибкости и более быстрого пересмотра», - сказала она.

А Ваге Энфиаджян отметил: «Вы отвергаете инициативы депутатов, представляющих оппозицию: Геворка Петросяна, Ани Самсонян, Наиры Зограбян, Шаке Исаян, Ваге Энфиаджяна. Уважаемые товарищи, в чем причина, почему вы не позволяете обсудить эти вопросы? Мы говорим о парламентаризме, давайте обсудим. Никто не говорит: голосуйте за или против этого вопроса, но давайте обсудим, почему вы не позволяете нам обсудить?»

В этом контексте член фракции «Мой шаг» Сасун Микаелян вспомнил о ветеранах Карабахской войны. Он также напомнил правительству, что участники Карабахской войны сегодня находятся в социально неблагоприятном положении. «Надеюсь, что мы не станем ждать, пока ветеранам Арцахской освободительной войны исполнится 70 лет, чтобы только тогда предоставить им почетные выплаты, потому что тогда никого уже не останется. Я хочу сказать, что эти 5000 драмов надбавки, выплачиваемые участникам Арцахской освободительной войны в случае выхода на пенсию, сделали большой проблемой, и я хотел бы, чтобы наше правительство также обратило на это внимание», - сказал он.

Затем парламент перешел к обсуждению вопросов повестки дня. В законопроекте, представленном заместителем министра территориального управления и инфраструктур Лилией Шушанян, предлагается внести поправки в закон о целевом использовании экологических налогов, уплачиваемых компаниями.

В повестку заседания парламента включен также вопрос исполнения бюджета.