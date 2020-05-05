В Армении скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19; за сутки выявлено 112 новых случаев

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 112, в общем составив 2619. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 40 и сейчас составляет 1111.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении уже скончались 40 пациентов с этим диагнозом. Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, еще 6 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам.

Отметим, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1462, а из проведенных тестов на коронавирус 25846 дали отрицательный результат.