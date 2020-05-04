Армения отвергла фактор угрозы в переговорном процессе - Зограб Мнацаканян

Армения категорически отвергла фактор угрозы в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сегодня в Национальном собрании заявил министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, реагируя на сделанное на днях воинственное заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

«Мы не можем создать ситуацию, при которой система безопасности для нашего народа стала бы уязвимой», - сказал Мнацаканян.

Два дня назад министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на встрече с руководством вооруженных сил страны заявил, что вероятность возобновления военных действий резко возросла, что обусловлено провокационными действиями армянской стороны. Он поручил усилить разведку всех видов на передовой.

По словам министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, невозможно представить реальный прогресс в переговорах при наличии напряженности. «Мы не верим, что невозможно достичь реального прогресса, если предлагается одной рукой вести переговоры, а другой рукой стрелять. Мы настаиваем на том, что это невозможно», - заявил он.

Власти Армении, по словам Мнацаканяна, конструктивно настроены в переговорном процессе. «Мы продолжаем использовать этот метод, но конструктивность не означает, что мы можем работать в ситуации, когда для нас, для наших национальных интересов создается опасность, создается неприемлемая ситуация», - сказал он.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что повторения апрельских событий 2016 года и тем более войны 90-х годов не будет, и власти Армении решительно настроены в этом вопросе. Он заверил, что урегулирование карабахского конфликта основано на принципе компромисса.

«Никто не может ожидать, что Армения сделает какой-то шаг, который не сопоставим, который подразумевает уступку и который наносит ущерб нашей национальной безопасности. Это очень существенно, просто надо оставаться хладнокровными и спокойными», - сказал глава МИД Армении.

Главное - это безопасность народа Карабаха, подчеркнул министр. «Наши позиции гораздо более крепкие, и я, кстати, чувствую себя очень спокойно в этом смысле, потому что в целом в нашем обществе, по моей оценке, есть консенсус вокруг всего этого, что еще больше укрепляет наши позиции», - сказал министр.

По мнению политического комментатора Акопа Бадаляна, основным мотивом заявления министра обороны Азербайджана Закира Гасанова является текущая ситуация в этой стране: внутривластные противоречия, конкуренция между силовиками и некоторыми дипломатическими кругами. «Это, конечно, не означает, что мы должны недооценивать эти заявления и обращать на них мало внимания. Здесь армянская сторона должна сделать одно: быть всегда готова с военной точки зрения и тем самым нейтрализовать угрозу войны, а также в политическом смысле достаточно оперативно реагировать на такие вызовы», - сказал Бадалян.

Он считает сегодняшние заявления Мнацаканяна довольно жесткими: «Ереван показал, что военный шантаж, независимо от мотивов Баку, не может сработать, и это, я думаю, очень важная линия для Еревана, которую нужно держать».

По мнению политического комментатора, руководство Азербайджана сейчас не пойдет на возобновление боевых действий, поскольку для начала военных действий нет среды внешней легитимности. «Среды, которую в то время обеспечил стратегический союзник Армении, Россия, своей фактически антиармянской политикой, которая проводилась до апрельской четырехдневной войны 2016 года. В настоящее время Россия в некоторых отношениях удерживается от возобновления такого сотрудничества с Баку и Турцией», – сказал Акоп Бадалян.

Пять дней назад, 29 апреля, Министерство обороны Карабаха сообщило, что на восточном участке линии соприкосновения противник использовал 60-миллиметровые минометы, однако Армия обороны потерь не понесла потерь. Примечательно, что в последний раз вооруженные силы Азербайджана использовали минометы в направлении армянских позиций в июне 2019 года.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила Радио Азатутюн, что на данный момент на линии соприкосновения спокойно. «Напряженности нет, и тревожных перемещений или скоплений также нет», - сказала она.