Глава Минздрава не исключает, что к концу мая число инфицированных коронавирусом достигнет 10 тысяч

За последние сутки в Армении был зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусом, вирус унес жизни еще 4-х человек, выздоровели 36 пациентов.

Как сообщил министр здравоохранения, очагов заражения множество, что означает, что все должны строго соблюдать правила.

Министр подчеркнул, что к концу мая у нас может быть 10 тысяч инфицированных, а если правила не будут соблюдаться, это число будет еще больше. «Есть разные источники. Сейчас я могу сказать приблизительно: 34 – это граждане, находившиеся на карантине, 58 – контакты с инфицированными, также есть медработники, участники известной похоронной церемонии и сотрудники нескольких действующих хозяйствующих субъектов», - сказал Арсен Торосян.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что есть риск того, что ранее сделанный им прогноз о возможных 500 тысячах заболевших и тысячах умерших в результате коронавирусной инфекции в случае несоблюдения правил станет реальностью, учитывая то, что с сегодняшнего дня сняты практически все ограничения, Торосян ответил так: «На самом деле, сказанное мною - это не просто цифры. Это сделанная примерно месяц назад Всемирной организацией здравоохранения оценка для Республики Армения - 500 тысяч случаев, десятки тысяч госпитализированных и тысячи смертей. К счастью, этого пока не произошло, потому что мы смогли сдержать распространение инфекции. Сейчас трудно сказать, будет ли это 500 тысяч, 100 тысяч или 50 тысяч... но наше поведение будет определять это число».

Министр считает возможным, что к концу мая число зараженных достигнет 10 тысяч․ «Это высокий показатель в том смысле, что это больше, чем мы сможем держать под контролем, и, вероятно, некоторых мы отправим домой. Но это невысокий показатель в том смысле, что в любом случае мы сможем обслуживать тяжелые и крайне тяжелые случаи», - пояснил он.

Министр здравоохранения сегодня в парламенте сообщил, что общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 2507, выздоровел 1071 человек, 1393 находятся на лечении. Из них 65 находятся в тяжелом состоянии, 35 - в крайне тяжелом состоянии, 9 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вирус уже унес жизни 39 человек в Армении, еще четыре инфицированных коронавирусом пациента скончались по другим причинам.

Что касается умерших за один день четырех граждан, то им было 66, 71, 79 и 83 года и у них были хронические заболевания. «Это в основном одни и те же заболевания. В основном это сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, которые фактически резко ухудшают способность организма к восстановлению, и эти люди просто не могут восстановиться», - пояснил министр.

На вопрос, почему из крайне тяжелых пациентов только 9 были подключены к аппарату ИВЛ, Торосян ответил: «Вообще, наши реаниматологи стараются как можно позже подключать пациентов к аппаратам ИВЛ, потому что как бы они ни были нужны зачастую, при этом есть также вероятность осложнений и еще большего ухудшения состояния пациента».

Министр здравоохранения сегодня, отвечая на вопросы членов парламентской комиссии по здравоохранению, сообщил, что у трех граждан вирус был обнаружен повторно, то есть они излечились, выписались из больницы, а через две недели у них вновь был выявлен коронавирус. Они были снова изолированы. По словам Арсена Торосяна, пока неясно, является ли это повторным инфицированием или это наличие неактивных частиц вируса в тканях.

«Правда, у нас были случаи, когда вирус был обнаружен снова, но в любом случае научное сообщество склонно считать, что это не повторная инфекция, а просто продолжительное наличие вируса в организме человека, генетического материала вируса, который неактивен, и этот человек, вероятно, не является заразным», - сказал Арсен Торосян.