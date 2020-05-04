Работающие с сегодняшнего дня кафе, салоны красоты следуют не всем правилам

С сегодняшнего дня решением коменданта чрезвычайного положения произошли послабления по ряду ограничений, введенных в Армении в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, для граждан уже нет необходимости в заполнении бланков о передвижении и обязательном ношении с собой паспорта. Разрешена деятельность кафе, имеющих территории на открытом воздухе, а также салонов красоты, маленьких и больших магазинов. Торговые центры и общественный транспорт пока работать не будут.

Накануне утром офис коменданта опубликовал правила, которым должны следовать хозяйствующие субъекты, деятельность которых разрешена с 4 мая.

«Вчера утром мы ознакомились со всеми правилами, мы следуем правилам, клиентов в салоне обслуживаем по одному, один выходит, другой заходит», - отметил работник одного из салонов красоты.

Салоны красоты и парикмахерские должны дезинфицироваться несколько раз в день, проветриваться каждые два часа, внутри не должно быть людей, ожидающих свою очередь, а запись на обслуживание проводиться по телефону или в режиме онлайн. У всех, кто входит в салон, измеряют температуру. Столичные салоны красоты сегодня все еще находились в процессе адаптации. И хотя они показывали маски, дезинфицирующие средства, но, например, не было записей о температуре клиента.

Отдельные правила установлены для кафе. Каждые два или три часа все столы, спинки стульев, все, с чем контактирует клиент, должны быть продезинфицированы. Официанты должны носить маски, перчатки, а столы должны быть расположены друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. «Расстояние между столами соблюдено, все почищено, мы уже два дня занимаемся дезинфекцией спиртосодержащими чистящими средствами, самым лучшим способом», - отметил представитель одного кафе.

В кафе в центре города сегодня уже было немало посетителей, однако требование по расстоянию между столами выполнялось не всегда. В основном везде официанты были в масках и перчатках,но не весь обслуживающий персонал носил их. «Я только что снял маску, потому что имел дело с водой. Смотрите, мы всем чистим, почти каждые два-три часа приводим все в порядок. Я нашим гражданам скажу только одно: каждый человек – свой собственный врач», - отметил работник кафе.