В Армении скончалась 27-летняя девушка с диагнозом COVID-19

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 82, в общем составив 2148. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 48 и сейчас составляет 977.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончавшейся девушке было 27 лет, она имела сопутствующие хронические заболевания. Отметим, что в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 33 пациента с этим диагнозом. Как сообщили из Минздрава, еще двое пациентов, инфицированных коронавирусом, скончались по другим причинам.

Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1136, а из проведенных тестов на коронавирус 22177 дали отрицательный результат.