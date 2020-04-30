«Конец коммунального кризиса» - расширяется программа возмещения коммунальных платежей

Правительство расширяет мероприятие по возмещению платежей за коммунальные услуги - электроэнергию, природный газ и воду. Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы решили осуществить еще одно мероприятие. Мы решили помочь также тем потребителям, у которых потребление электроэнергии составляет от 10 001 до 25 000 драмов, а потребление природного газа - от 30 001 до 40 000 драмов. Мы возместим этим потребителям 30% расходов», - сказал премьер.

По его словам, в этом случае помощью воспользуются 207 тыс. 837 абонентов электроэнергии и 81 тыс. 697 абонентов природного газа.

Премьер-министр сообщил, что жителям 310 сел без газификации правительство возместит 50% расходов на электроэнергию.

Абонентам, которые за март потребили воду на сумму до 3000 драмов, правительство также возместит 50% расходов. Таких абонентов в стране 424 тыс. 972.