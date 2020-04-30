Провластный депутат поднял вопрос о том, является ли Ванецян завербованным агентом иностранных спецслужб

Сегодня на своей странице в Facebook депутат от правящей партии «Мой шаг» Грачья Акопян поднял ряд громких вопросов в связи с причинами прошлогодней отставки бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна.

«Возможно ли, что в один прекрасный день выяснится, что Ванецяна уволили с должности директора Службы национальной безопасности, потому что он был завербован иностранными спецслужбами? Может ли выясниться, что под давлением фактов премьер-министр Никол Пашинян заставил его признаться в том, что его завербовали иностранные спецслужбы?» - написал Грачья Акопян, подчеркнув, что «мировая практика показывает, что агентов иностранных спецслужб судят, когда хотят испортить отношения с завербовавшей его страной – а если нет, то агента нейтрализуют, чтобы он попросту не мог действовать».

«Армения не хочет портить отношения ни с одной страной», - написал депутат, не уточнив, о какой именно стране идет речь.

Грачья Акопян, который, кстати, приходится шурином премьер-министру Николу Пашиняну, в беседе с Радио Азатутюн заявил, что он не располагает конкретной информацией о том, что бывший директор Службы национальной безопасности был агентом иностранных спецслужб, но, по его словам, у него есть подозрения на этот счет. Кстати, депутат не исключил, что сотрудники правоохранительных органов могут располагать информацией на этот счет.

«У меня нет информации как таковой, но у меня есть подозрения, что, возможно, эпизод с его отставкой произошел в этих условиях», - отметил Акопян.

На вопрос, считает ли он, что правоохранительные органы должны заняться его заявлением, депутат ответил так: «Я не думаю, что это заявление, которым должны заняться правоохранительные органы, потому что я никого ни в чем не обвинял, я задавал вопросы, поднимал вопросы. В любом случае, правоохранительные органы сами знают. Если есть серьезное обвинение или состав преступление, пусть разбираются с этим. Повторяю, это всего лишь вопросы».

На вопрос, когда у него возникли эти подозрения – сейчас или же после отставки Ванецяна, Акопян ответил так: «По ходу».

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, как Артур Ванецян оценивает вопросы, публично задаваемые сегодня депутатом Грачья Акопяном, пресс-секретарь основанного бывшим директором СНБ фонда развития «Отечество» Кристине Мелконян заявила: «Мы не видим необходимости комментировать очередное несерьезное и безответственное заявление. Наши юристы займутся этим вопросом».

Кстати, на своей странице в Facebook Грачья Акопян также упомянул о связях Артура Ванецяна с бывшим послом Армении в Ватикане, зятем экс-президента Сержа Саргсяна Микаэлом Минасяном. Он, в частности, задал такой вопрос: «Может ли выясниться, что подслушивались не только телефонные разговоры между находящимся в Швейцарии Аруром Ванецяном и премьер-министром и главой Специальной следственной службы, но также его переговоры с Микаэлом Минасяном о том, как Ванецян вымогал у Минасяна имущество, чтобы он и члены его семьи не были привлечены к уголовной ответственности, а также взамен на перспективу того, чтобы впоследствии будет установлена «новая власть нео-республиканцев».

«Может быть, есть и другие прослушивания в связи с Артуром Ванецяном, Мишиком [Микаэлом Минасяном – ред.] и другими персонами», - сказал депутат.

Отметим, что реагируя на вопросы, поднятые провластным депутатом, генеральный прокурор Армении Артур Давтян сегодня заявил, что заявления подобного рода нуждаются в оперативной проверке и будут проверены.

На вопрос, располагает ли Генеральная прокуратура такой информацией, Артур Давтян ответил, что, если бы у них была такая информация, то было бы возбуждено уголовное дело, но в настоящее время такого уголовного производства нет.

«Любое заявление такого рода требует как минимум оперативной проверки, и, конечно, оно будет проверено», - заявил генеральный прокурор.