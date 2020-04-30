Планируется создание 1000 временных рабочих мест для посадки деревьев - утверждено 15-е мероприятие помощи

Планируется создание 1000 временных рабочих мест с целью осуществления посадки деревьев. Правительство Армении приняло уже 15-е мероприятие помощи.

Министр охраны природы Эрик Григорян пояснил, что предусматривается в высокогорных зонах страны посредством посадки местных видов ивы создать в долинах рек берегозащитные лесополосы, привлекая к работам местное население.

«Мы намерены сделать эту программу, которая имеет сезонность и связана с наличием условий для посадки деревьев, продолжительной», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«Добавлю, что наряду с этим к текущим работам ГНКО «Армлес» на данный момент будут привлечены 450 сезонных рабочих», - сообщил министр Григорян.

Решением правительства, еще 36 тысяч человек были включены в список бенефициаров 8-го мероприятия помощи. Теперь программой могут воспользоваться также сотрудниками сфер производства одежды, обуви, мебели, украшений из драгоценных и недрагоценных камней, ремонта автомобилей, воздушного транспорта. В измененном списке есть и сотрудники других сфер.

«Деятельность кинотеатров, деятельность в сфере фотографии, прокат автомобилей и других предметов, образовательная деятельность в области культуры, музыки, спорта, танца, деятельность в сфере креативного искусства и организации представлений, оказание услуг стирки, уборки и химчистки, полиграфические услуги, печатные услуги и сферы, пострадавшие с удельным весом от 44 до 99%», - сказала министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян.

Она сообщила, что 8-м мероприятием могут воспользоваться также граждане, у которых нет основного гражданско-правового договора,

Правительство сегодня также внесло изменения в пакет кредитов, предоставляемых сфере сельского хозяйства. Министр экономики Тигран Хачатрян сообщил, что государство более чем в 3 раза увеличивает лимит кредитов, выдаваемых на животноводство, и удваивает лимит кредитов, выдаваемых на создание традиционного сада.

«Для возврата основной суммы будет установлен 4-летний льготный срок», - отметил министр.

В рамках антикризисных мероприятий на сегодняшний день распределено более 54 млрд драмов, 775 тыс. человек воспользовались этими программами. Премьер-министр сказал, что число бенефициаров с каждым днем увеличивается. «Мы следим за процессом, стремясь сделать нашу поддержку максимально адресной и эффективной», - сказал он.

Вице-премьер Мгер Григорян прокомментировал статистику, представленную премьер-министром: «В повестку дня входит также порядок имплементации 14-го мероприятия, в качестве бенефициаров мы уже можем добавить как минимум 4100 студентов».

Позже, в ходе пресс-конференции, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян сообщила, что только 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 13-й программами социальной помощи воспользовались 286 тыс. граждан, им было предоставлено более 12 млрд драмов. «Мы также помним программы, связанные с коммунальными платежами, которые касаются более широких кругов, то есть, их число сюда не включено», - сказала она.

Правительство на сегодняшнем заседании также одобрило решение о предоставлении вознаграждений ветеранам Великой Отечественной войны. Около 280 ветеранов получат единовременные вознаграждения в размере 300 тысяч драмов.

«Поскольку в этом году у нас не будет публичных мероприятий из-за объявленного чрезвычайного положения, мы считаем, что эта скромная награда еще раз напомнит нашим ветеранам, что правительство держит их в центре внимания», - сказала министр Батоян.

На вознаграждение ветеранам государство выделило 86 млрд драмов.