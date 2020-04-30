Удаленная работа будет регулироваться законом

Из-за пандемии коронавируса многие люди в эти дни перешли на удаленную работу. В условиях чрезвычайного положения в случае удаленной работы предусматривается возможность выплаты зарплаты в полном объеме, а также сверхурочная надбавка.

В среду 117 голосами «за», при 2 воздержавшихся Национальное собрание во втором и окончательном чтении приняло законопроект, касающийся организации удаленной работы.

Основной докладчик, заместитель министра труда и социальных вопросов Арман Удумян сказал, что фракции «Мой шаг» и «Процветающая Армения» представили предложения, большинство из которых были приняты.

Несмотря на некоторые упущения и недочеты, в проекте реализован принцип справедливого баланса интересов работников и работодателей, сказал депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян.

Законопроект определяет понятие удаленной работы и предусматривает возможность выплачивать работающим удаленно работникам зарплату в полном объеме. Кроме того, предусмотрено, что организация удаленной работы не должна рассматриваться как существенное изменение условий трудового договора. Предусматривается также, что по желанию работодателя оплата вынужденного простоя может превышать нынешние две трети средней почасовой заработной платы, и в этой части также действует обратная сила. Работодатель также может по своему желанию оплатить вынужденный простой, возникший по причинам, считающимся непреодолимой силой.

Для работодателя предусмотрено обязательное требование: в случае возникновения непреодолимой силы по требованию работника работодатель обязан предоставить ему неиспользованный отпуск.

Также предусмотрено, что из-за эпидемии коронавируса работодатель не будет иметь права расторгнуть трудовой договор или наложить дисциплинарное взыскание на тех работников, которые из-за сложившейся ситуации не могут явиться на работу или приходят на работу с опозданием. Например, те родители, которые вынуждены оставаться дома и ухаживать за своими детьми по причине закрытия дошкольных учреждений и школ, в случае опоздания на два часа им будет выплачиваться полная зарплата, а в случае опоздания больше чем на два часа зарплата будет выплачиваться в соответствии с фактически выполненной работой.