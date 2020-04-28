По данным Госдепа США, Армения и Азербайджан нарушают Договор об обычных вооружениях в Европе

Согласно докладу Госдепартамента США, и Армения, и Азербайджан нарушают или не соблюдают Договор об обычных вооружениях в Европе. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении договоров и обязательств по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению.

В опубликованном докладе подведены итоги 2019 года, он охватывает нарушения, допущенные государствами всего мира в области контроля над всеми видами вооружения. Доклад рассматривает многие страны, в частности Китай и Иран.

Договор об обычных вооружениях в Европе составляет часть этого широкого доклада. По части Армении отмечается, то хотя Армения выражает свою полную поддержку этому договору, в 2019 году общее количество бронетехники Армении, как и прежде, превышало допустимые пределы, установленные европейским договором о контроле над обычными вооружениями.

Что касается Азербайджана, то в докладе не указывается конкретный вид вооружения, но отмечается, что общее количество вооружений ВС Азербайджана в 2019 году продолжало превышать пределы, предусмотренные под договору об ограничении вооружений. Кроме того, Азербайджан ни разу за весь 2019 году не уведомил о проведении крупных военных учений, что является одним из требований Венского договора.

Также отмечается, что невыполнение и Азербайджаном, и Арменией некоторых других обязательств договора вызывает обеспокоенность.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в 1990 году государствами-членами НАТО и государствами-участниками Организации Варшавского договора.

Соглашение устанавливает квоты для обычных вооружений, больше которых данная страна иметь не должна.