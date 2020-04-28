Парламент обсуждает законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год

Правительство представило на внеочередное обсуждение Национального собрания законопроект о пересмотре госбюджета на 2020 год.

Эпидемия нового коронавируса изменила ситуацию во всем мире, и правительству Армении также необходимо внести серьезные коррективы в основной документ, в котором обобщены расходы и доходы.

По словам министра финансов Атома Джанджугазяна, экономического роста ожидать не следует, поскольку ситуация во всем мире неопределенная, рубль нестабилен, сфера туризма закрыта, а денежные переводы из-за рубежа сокращаются. «Предлагаемый проект предполагает, что у нас будет спад на уровне 2%. Расчеты сделаны на основе тех оценок, той информации, которая известна. Степень неопределенности крайне велика», – сказал министр.



В этой ситуации правительство расходы в основном сохранит, но ожидаемые доходы не будут получены, поэтому дефицит увеличится.

По закону допускается дефицит бюджета только до 3%, однако, согласно вносимым изменениям, предлагается увеличить допустимый показатель до 5% валового внутреннего продукта.



По словам министра финансов, правительство не стало сокращать расходы, так как это привело бы к дальнейшему углублению негативных последствий. «Между тем, сохраняя расходы практически на тому же уровне, мы намерены смягчить воздействие и создать предпосылки для быстрого восстановления», - сказал Джанджугазян.

В целях противодействия экономическим последствиям коронавируса в проекте предлагается наделить правительство полномочиями вносить изменения в государственный бюджет 2020 года. Действующий закон позволяет правительству без участия Национального собрания перераспределять утвержденные ассигнования лишь в пределах 3%. А предлагаемый проект предусматривает предоставление правительству возможности осуществлять перераспределения, превышающие этот предел.

Этот пункт вызвал недовольство оппозиционных депутатов. Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян отметил, что тем самым контрольная функция парламента уменьшается. «Естественно, мы за то, чтобы делались правильные, качественные и эффективные расходы, чтобы вывести наш народ из этой ситуации. Сейчас в парламент внесен пакет о том, чтобы до конца года правительство при этом больше не обращалось в парламент. Парламент согласен с этим или нет? Вот о чем этот проект», - сказал он.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Амазасп Даниелян признал, что им этот пункт тоже кажется проблематичным, но оппозиция, говорящая о роли парламента, обычно также не пользуется этими инструментами. «Конкретно в связи с этим проектом давайте сформулируем предложения, касающиеся контрольной роли парламента, до второго чтения, изменим некоторые вещи», - сказал он.

Министр финансов заявил, что в условиях чрезвычайного положения правительству необходима гибкость. «Предлагаемый проект не посягает и не может посягать на правомочность Национального собрания. Речь всего лишь идет об определенной степени гибкости в краткосрочной перспективе при определенных ограничениях. Но все равно, даже эта степень гибкости ограничена принятыми Национальным собранием и действующими законами», - сказал Джанджугазян.

В связи с этим независимый депутат Арман Бабаджанян сказал: «Мотивы правительства понятны. Исполнительная власть, прося эти полномочия, хочет иметь возможность действовать более гибко и оперативно, что особенно важно в наших кризисных условиях. Однако это довольно неубедительное и слабое оправдание для внесения таких изменений, лишения Национального собрания своей контрольной функции, поскольку правительство в течение последних полутора месяцев в любой момент имело возможность выступить с инициативой о созыве внеочередного заседания, и Национальное собрание всегда, даже в самый острый период кризиса, было готово отреагировать и созвать пленарные заседания».