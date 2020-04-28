Премьер: Возможностью не оплачивать коммунальные услуги воспользовались также богатые граждане

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в прямом эфире в Facebook затронул тему отключения электроэнергии и газа некоторым абонентам.

По его словам, возможностью не платить за коммунальные услуги воспользовались также социально обеспеченные, богатые граждане, вследствие чего энергетическая система могла оказаться на грани коллапса.

По словам премьер-министра, именно по этой причине правительство согласилось с жесткой позицией Комиссии по регулированию общественных услуг и компаний-поставщиков электроэнергии и газа.



«В течение нескольких дней в системе были сделаны выплаты примерно на 7 млрд драмов», - сообщил премьер-министр.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) 25 марта объявила, что компании, поставляющие газ, воду и свет, в условиях чрезвычайного положения неправомочны прекращать подачу электричества, газа и питьевой воды потребителям. Однако на прошлой неделе, несмотря на действующее чрезвычайное положение, КРОУ сочла форс-мажор, препятствующий оплате коммунальных услуг, устраненным.

«Они говорят: «вы заявили, что в период чрезвычайного положения отключений не будет». Да, мы заявили, но кто сейчас может сказать, сколько продлится этот режим чрезвычайного положения. Тогда, когда мы это заявили, мы надеялись, что через месяц мы выйдем из этого режима чрезвычайного положения», - пояснил Пашинян.



Те граждане, которые потребили электричество на сумму более 10 тыс. драмов и газ на сумму более 30 тысяч драмов, были обязаны до 27 апреля оплатить коммунальные услуги за февраль и март.

По словам премьера, за этот период 4300 абонентам было отключено электричество, 736 абонентам было отключено газоснабжение. «Здесь наша самая большая проблема заключается в том, что мы не смогли до конца определить реально нуждающихся. И эти 4300 абонентов, кому отключили электричество, полагаем, по крайней мере, часть из них действительно нуждающиеся», - сказал глава правительства.

Никол Пашинян заявил, что целью правительства является оказание помощи тем людям, у которых нет возможности заплатить за газ и электричество.