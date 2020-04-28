«Не хотят дать народные деньги людям, чтобы они могли оплатить коммунальные услуги» - Марукян

Правительство не хочет дать народные деньги людям, чтобы те могли оплатить коммунальные услуги, в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул лидер оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, который предлагает правительству предоставить 500 тыс. семей единовременную помощь в размере 100 тыс. драмов, а также удвоить пенсии и тем самым смягчить социальные проблемы, возникшие вследствие эпидемии коронавируса.

Министр финансов Атом Джанджугазян сегодня в ответ на это предложение с трибуны парламента заявил, что таких средств нет.

Эдмон Марукян возразил, что в бюджете есть деньги, к тому же больше 380 млрд драмов, а он предлагает предоставить людям помощь в размере всего 100 млрд драмов.

«Могу предположить, что речь идет об остатке на едином казначейском счете - 300 млрд драмах. Если речь идет об этом, то должен отметить, что это не свободные средства. У нас нет свободного остатка в 300 млрд драмов, более того, было бы не очень логично иметь такой свободный остаток в условиях нашего бюджета примерно в 1,8 трлн», - сказал Атом Джанджугазян.

«Министр финансов лжет с трибуны, говоря, что такой суммы нет и эта сумма находится под обязательствами. Значит, эта сумма, 385 млрд драмов, прямо сейчас находится на счету, примерно на 150 млрд драмов из этой суммы наложены обязательства, остальная сумма - это деньги, оставшиеся из-за недовыполнения программ капитального строительства в последние годы, - ответил Марукян. - Это сбережения. То есть, это не деньги армии, это не деньги пенсионеров, это не деньги на зарплаты, это отдельные деньги, и их место все знают. Но они не хотят дать народные деньги людям, чтобы они могли оплатить коммунальные услуги».

На вопрос Радио Азатутюн, если государство раздаст по 100 тыс. драмов, решит ли это проблему, Марукян ответил: «В правительстве есть мнение, что «давайте подождем, увидим дно, то есть кто утонет - утонет, а затем посмотрим, кому мы помогаем». Это неправильный подход, потому что когда вы ждете, чтобы увидеть дно, это дно скоро появится. Поэтому необходимо помогать в тот момент, когда в этом нуждаются, в противном случае кражи увеличатся, появятся тысяча и одно негативные явления. Что касается этого, что это может затянуться, да, это может затянуться, следовательно, государство возьмет долги. Смотрите, сейчас с трибуны говорят, что государственный долг увеличат, этот долг, который берется, чей это долг, не долг же премьер-министра, это долг нашего народа. Деньги, которые они берут в долг, они должны дать людям, чтобы люди могли прожить в этот период. Да, это может затянуться, значит, снова должны дать по 100 тыс. драмов, а что вы думаете, думаете, что тысячам граждан Армении должны отключить свет, газ, и они должны сидеть в темноте. Получать зарплату в размере 1,5 млн драмов, как сейчас получает Джанджугазян, и с трибуны говорить, что не нужно давать людям деньги, это неправильная политика».

Между тем, вице-спикер Национального собрания Ален Симонян, представляющий правящую фракцию «Мой шаг», считает предложение Эдмона Марукяна популистским, подчеркивая, что после раздачи денег правительство встанет перед проблемой выплаты зарплат и обеспечения расходов на армию».

«Это популизм, это очень хорошо звучит, я тоже могу предложить раздать не 100 тыс. драмов, а 150 тыс. драмов, и выплатить эти деньги трижды, указанных им денег хватит и на это. Я понимаю, что сейчас они перед камерами, было бы лучше, если бы я сказал: да, правильно раздать сейчас людям деньги», - сказал Симонян.

На замечание Радио Азатутюн, что Марукян говорит, что если человек нуждается в деньгах сейчас, нужно помочь ему сейчас, а чиновникам очень легко говорить, потому что они получают свои зарплаты, вице-премьер ответил: «Мы раздаем почти все наши зарплаты разным людям по разным поводам. Тысячи людей обращаются за помощью, тысячи вопросов возникают. Давайте больше не будем цепляться за разговоры о зарплатах друг друга».