Сквер возле Ереванского цирка назван в честь Леонида Енгибаряна

Решением Совета старейшин Еревана, сквер возле здания цирка на перекрестке улиц Григора Лусаворича и Агатангелоса назван в честь Народного артиста СССР, известного мима, клоуна, писателя и театрального режиссера Леонида Енгибаряна.

А на территории парка между улицами Алабяна и Маркаряна будет установлен памятник лидеру индийского национально-освободительного движения, философу Махатме Ганди.

По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела программ особого регулирования градостроительной деятельности аппарата мэрии Еревана Андраника Седояна, это предложение было представлено Министерством иностранных дел и согласовано с индийской стороной.

По словам Седояна, в рамках мероприятия, посвященного 150-летию Ганди, индийская сторона выразила готовность оплатить финансовые расходы на перевозку памятника в Армению и его установку.

Мэр Еревана Айк Марутян во время сегодняшнего заседания Совета старейшин наградил золотыми медалями руководителей групп, организовавших звуковые и световые инсталляции в рамках мероприятий, посвященных 105-й годовщине Геноцида армян, Ваагна Микаеляна и Нарека Чахояна.

Мэр также поблагодарил вице-мэров Сергея Арутюняна и Тиграна Вирабяна, отметив, что, к примеру, идея виртуального шествия принадлежала Вирабяну.