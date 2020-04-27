Выпускные и вступительные экзамены в этом году будут проведены в измененном порядке

В этом году в школах не будут проводиться экзамены для перехода из одного класса в другой, а для поступления в вузы абитуриенты будут сдавать не несколько обязательных экзаменов, а всего один.

Об этих изменениях сегодня в прямом эфире в Facebook сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, говоря о завершении учебного года и процессе поступления в вузы в условиях коронавируса.

«На основе оценок учеников до 13 марта будут обобщены их годовые оценки, которые и будут считаться экзаменационными. На их основе ученики 4-го и 9-го классов будут переведены на следующую образовательную ступень. Экзамены для перехода из одного класса в другой не будут проводиться и в 10-м и 11-м классах старшей школы, и подведение итогов состоится по тому же принципу. В школах выпускные экзамены 12-го класса проводиться не будут. Итоговые оценки будут обобщены тем же способом, что и в случае 4-го и 9-го классов. Учитывая, что некоторые ученики 12-х классов сдали выпускные экзамены в декабре прошлого года, им предоставляется возможность выбора - сохранить экзаменационный результат или выбрать годовую оценку как экзаменационную оценку в аттестате», – пояснил Арутюнян.

В вузах способ проведения выпускных экзаменов выбирают отдельные вузы при соблюдении предусмотренных правил профилактики распространения коронавируса.

Студентка Государственного университета имени Брусова Светлана Мурадян завтра в онлайн-режиме, посредством платформы Zoom, будет защищать свою магистерскую диссертацию. «Это, если честно, немного необычно, но ․․․ сохраняется то же волнение, ничего не изменилось, просто изменился метод защиты», - сказала она.

Об условиях процесса поступления в вузы более подробно объявлено в ближайшие дни. Однако экзамены не будут дистанционными.

«Почему мы это сделали, потому что хотели, чтобы поступление было не только на основе аттестатов, мы хотели обязательно попытаться проверить знания. И для этого мы проведем один экзамен с соблюдением всех условий безопасности. Мы также решили проблемы перемещения, то есть, экзаменационные центры будут по всей стране, и по всей стране мы будем проводить эти экзамены не массовым образом, а с ограниченным числом абитуриентов на определенной территории, в масках, с дезинфицирующими средствами и прочим», - сказал министр.

По его словам, экзамены пройдут в первой декаде июля.

«Экзамен будет по одному из тех обязательных предметов, которые вы должны были сдать. Предположим, вы выбрали какое-то место, где должны были сдать экзамены по армянскому языку, английскому языку и математике, мы выбрали один из этих трех предметов», - сказал Араик Аракелян.



Эксперт по образованию Сероб Хачатрян считает, что какое бы решение ни было принято в сложившейся ситуации, у него были бы уязвимые стороны. По его словам, министерство пошло на пути снижения здравоохранительных рисков, но в сфере образования возникнут некоторые проблемы. «Например, могут быть проблемы на факультетах иностранных языков, потому что фактически не будет устного экзамена. И уже очевидно, что этот один экзамен будет письменным экзаменом по данному языку. Мы все знаем, что очень легко получить 20 баллов за языковой экзамен. Представьте, если 50 человек получат 20 баллов, как будет решаться, кто из них будет учиться по госзаказу?» - сказал Хачатрян.

Из центров оценки и тестирования Радио Азатутюн сообщили, что в этом году по первой заявке желание подать заявление в вуз уже выразили 10 704 абитуриента.