Правительство внесло изменения в условия 3-го антикризисного мероприятия

Правительство внесло изменения в условия 3-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса, и, как сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра экономики Наира Маркарян, ожидается, что круг бенефициаров этого мероприятия расширится.

«Если прежде мы утверждали, что у каждого малого или среднего предприятия, которое обращается в эту программу, оборот в каждом квартале прошлого года не должен быть меньше 10% от оборота за весь год, здесь в результате заявлений мы также увидели, что ряд организаций, особенно это касается туристической сферы и сезонных работ, из-за этого фильтра остаются за рамками программы, и мы решили внести изменения в эту программу. Сейчас условие звучит так: оборот в каждом квартале 2019 года не должен составлять более 70% оборота всего года», - сказал Маркарян.

Программа охватывает следующие сферы: обрабатывающая промышленность, жилье, организация общественного питания, перевозки, складское хозяйство, туристические услуги, другие услуги, здравоохранение.

Позже этот список был дополнен, в частности, частными детскими садами, деятельностью в сфере спорта, развлечений и другой деятельностью по организации отдыха. Оборот МСП, желающих воспользоваться мероприятием, в 2019 году должен составлять 24-500 млн драмов.

«Хорошая кредитная и налоговая история осталась главным условием», - сказала замминистра экономики.

Организациям, отвечающим условиям программы, предоставляется кредит на срок 36 месяцев, в первый год погашение кредите не предусмотрено.

До сих пор в рамках программы утверждена 461 заявка или заявление, что составляет около 5,2 млрд драмов. Около 1200 заявок находятся в стадии изучения. Отметим, что, по данным за 2018 год, число зарегистрированных в Армении МСП составляет около 70 тысяч.