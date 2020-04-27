Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 62, выздоровевших – на 15, скончался еще один человек

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 62, в общем составив 1808. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 27 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 15 и сейчас составляет 848.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян сообщила, что пациенту было 80 лет и у него были сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 29 пациентов с этим диагнозом.

Число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 931, а из проведенных тестов на коронавирус 18547 дали отрицательный результат.