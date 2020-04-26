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Армения

Карантин в общинах Маралик и Дзоракап продлен

Вице-премьер Армении, комендант режима ЧП Тигран Авинян подписал приказ о продлении до 30 апреля включительно карантина в городе Маралик и селе Дзоракап Ширакской области Армении.

Текст документа опубликован на сайте правительства.

Согласно приказу, запрещены въезды и выезды в эти населенные пункты граждан и транспорта. Исключение составляют движение автомобилей, перевозящих продовольствие, предметы первой необходимости, медикаменты, топливо, перемещение лиц с целью сельскохозяйственных работ, а также движение по межгосударственной автотрассе М1.

Напомним, что ранее на карантин до 28 апреля был закрыт город Варденис Гегаркуникской области Армении.

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