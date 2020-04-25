Экономика Армении начнет восстанавливаться уже в третьем квартале – МВФ

Спад армянской экономики из-за коронавирусной пандемии закончится во втором квартале, а экономика страны начнет восстанавливаться уже начиная с третьего квартала этого года, ускоряя темпы роста к концу года. Такое мнение сегодня в беседе с Радио Азатутюн высказала представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Армении Юлия Устюгова.

«Ситуация крайне неопределенная, и кризис действительно уникальный. Согласно нашему прогнозу, экономический спад в Армении в 2020 году составит 1,5 процента. Это в целом соответствует прогнозу властей Армении, которые ожидают 2-процентный спад в экономике. Мы видим, что пандемия оказывает довольно резкое, но очень краткосрочное воздействие на Армению, и мы считаем, что пик экономического шока проходится на текущий второй квартал. Затем мы ожидаем постепенного восстановления экономики в третьем квартале этого года и ускорения экономической активности в четвертом квартале и в следующем году. Мы надеемся, что меры, предпринятые властями Армении для поддержки экономики, будут способствовать экономическому развитию. В результате мы ожидаем, что в этом году в Армении экономический спад составит 1,5 процента, но в следующем году экономика вырастет на 4,8 процента. Тем не менее, существует множество рисков для этого прогноза, которые могут уменьшить цифры», - заявила представитель МВФ.

По словам Устюговой, если пандемия продолжится дольше, если ограничения будут продлены, естественно, негативное влияние на экономику Армении будет больше.

«Как и везде, более широкое и продолжительное течение пандемии и расширение ограничений могут привести к более глубокому спаду экономики, что задержит восстановление экономики Армении. Поэтому многое зависит от того, что происходит в регионе и во всем мире, потому что внешний спрос очень важен для такой маленькой и открытой экономики, как Армения. Другими словами, продление пандемии в мире и в регионе может оказать более глубокое негативное влияние на экономику Армении и задержать восстановление», - отметила Юлия Устюгова.

Два дня назад на заседании правительства Армении было объявлено, что власти намерены занять в этом году более полумиллиарда долларов для нейтрализации экономических последствий пандемии. Ранее Международный валютный фонд объявил, что готов предоставить Армении кредит в размере 280 миллионов долларов. Из сегодняшнего разговора с Юлией Устюговой стало ясно, что к маю 2022 года эта сумма может достичь 420 миллионов долларов.

«Возможно, вы помните, что около года назад, в мае 2019 года, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил соглашение с властями Армении о предоставлении финансовой помощи стране в случае необходимости. С мая прошлого года мы постоянно следим за реализацией программы, пересматриваем ее. Две недели назад мы пересмотрели программу во второй раз. Кредит, предоставляемый Международным валютным фондом, в размере 280 миллионов долларов США будет доступен Армении со второй половины мая, и страна сможет заимствовать столько средств из фонда.

Эта сумма состоит из средств, которые были накоплены для Армении до сих пор. Кроме того, власти Армении обратились в фонд за дополнительной финансовой помощи, которая должна обслуживать программы экономической поддержки и быть направлена на реализацию необходимых медицинских расходов в этой ситуации. Таким образом, со второй половины мая для Армении будут доступны 280 миллионов долларов. Программа продлится до мая 2022 года, а после мая этого года, помимо 280 миллионов долларов, для Армении будут доступны также 140 миллионов долларов. 280 миллионов долларов будут направлены на прямую поддержку бюджета, и правительство Армении сможет использовать эти деньги по своему усмотрению для финансирования своих приоритетов», - отметила представитель МВФ в Армении.