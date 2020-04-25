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Армения

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 81, выздоровевших – на 75; один пациент скончался

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 81, в общем составив 1677. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 75 и сейчас составляет 803.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении уже скончалось 28 пациентов с этим диагнозом.

Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 846, а из проведенных тестов на коронавирус 17342 дали отрицательный результат.

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