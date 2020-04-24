Армянская оппозиция считает, что ей тоже нужно было предоставить возможность посетить «Цицернакаберд»

По мнению парламентских и внепарламентских оппозиционных сил Армении, правительство должно было дать возможность им, пусть даже в немногочисленном составе, посетить сегодня мемориал памяти жертв Геноцида армян на холме Цицернакаберд в Ереване.

Как Радио Азатутюн заявил глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, решение правительства закрыть дороги, ведущие к мемориалу для всех, было не совсем правильным. Это ограничение, по его мнению, преувеличено, в результате чего только представители правящей партии имели возможность посетить мемориал.

«Я считаю, что можно было в течение дня дать различным группам возможность посылать хотя бы по одному представителю в мемориальный комплекс. Один или два человека из каждой политической силы могли идти туда в определенное время, и в результате каких-либо скоплений не возникло бы», - заявил Марукян.

Лидер оппозиционной фракции заявил, что, поскольку у него не было возможности посетить Цицернакаберд, ему пришлось ехать в Ванадзор, где он возложил цветы к хачкару, воздвигнутому в память о жертвах Геноцида армян 1915 года.

Крупнейшая парламентская оппозиционная фракция партии «Процветающая Армения» (ППА) во главе с Гагиком Царукяном уже отдала дань уважения памяти невинных жертв Геноцида армян, посетив накануне церковь Святых Мучеников в ереванском районе Нубарашен, которая была построена на средства Царукяна.

Как сообщила депутат от ППА Наира Зограбян, сохраняя социальную дистанцию, они поставили в церкви свечи в память о жертвах Геноцида армян. Зограбян считает правильным решение правительства о запрете потока граждан к мемориалу, потому что, невзирая на действующие ограничения, тысячи граждан все равно отправились бы в Цицернакаберд, тем самым увеличивая риск распространения коронавирусной инфекции. Однако Наира Зограбян также считает, что политическим силам нужно было разрешить посещение главного мемориального комплекса, посвященного Геноциду армян.

«Я думаю, что представителям политических сил следовало бы разрешить отдавать дань уважения там, ну или, скажем, руководству каждой политической силы или парламентскому руководству на уровне председателей комиссий», - сказала представитель ППА.

Представители партии «Армянская революционная федерация» (АРФД) также не имели возможности посетить мемориальный комплекс «Цицернакаберд». Руководитель офиса «Ай дат» и по политическим вопросам Бюро АРФД Киро Маноян заявил Радио Азатутюн, что небольшому числу людей все же можно было разрешить посещение комплекса.

По словам Манояна, малой группой представители АРФ «Дашнакцутюн» посетили ереванский пантеон имени Комитаса, что они делали перед тем, как был построен мемориальный комплекс «Цицернакаберд».

«Сейчас, например, депутаты каждый день или почти каждый день сидят бок о бок в Национальном собрании, но их не было сегодня. Можно было сделать немного по-другому, чтобы было символическое присутствие», - заявил Киро Маноян.

Кстати, как подчеркнул руководитель офиса «Ай дат» и по политическим вопросам Бюро АРФД, было бы неплохо, если бы политическая и духовная элиты в этот день были вместе, поскольку их раздельное посещение мемориала говорит о другом – не о коронавирусе, а о напряженных отношениях между церковью и властью.

«Было бы неплохо, если бы сегодня все, по крайней мере, появились вместе, но кажется, атмосфера в последние несколько дней была настолько напряженной, отношения между властью и церковью были настолько напряженным, что они даже этого не смогли сделать… Об этом нужно говорить, это нужно обсуждать, но не сегодня», - заявил Киро Маноян.

Кстати, отдельные граждане сегодня пытались пройти на территорию мемориала «Цицернакаберд», однако они были встречены сотрудниками полиции, которые следят за исполнением карантинных мер в Армении.