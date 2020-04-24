Сегодня в Армении отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян в Османской Турции.

В условиях коронавирусной пандемии накануне не состоялось традиционное ежегодное факельное шествие к мемориалу «Цицернакаберд» в Ереване.

Вместо этого в память о жертвах Геноцида в Ереване и по всех Армении в 21:00 было отключено уличное освещение, а люди, которые остаются на самоизоляции дома, гасили свет в своих домах, зажигали свечи, включали фонари своих мобильных телефонов и светили ими в окна.

Церкви звонили в колокола в память о жертвах Геноцида, которые в 2015 году были причислены Армянской Апостольской церковью к лику святых.

Сегодня, 24 апреля, также не будет массовых мероприятий, посвященных 105-й годовщине Геноцида армян. К мемориалу «Цицернакаберд» придет только официальное руководство страны.