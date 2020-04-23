Спустя два года после отставки Сержа Саргсяна «в экономической и судебной сферах нет позитивных изменений» - оппозиция

По оценке депутата оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Наиры Зограбян, и спустя два года после отставки Сержа Саргсяна правительство Никола Пашиняна продолжает воевать с призраками прежней власти, хотя должно было бы в полной мере заняться решением проблем Армении.

«Складывается впечатление, что мы все еще не можем выйти из революционного шока. Нельзя ежедневно кормить людей революционным попкорном», - сказала оппозиционный депутат.

По ее мнению, экономическая революция осталась на бумаге. Зограбян не заметила никаких шагов в этом направлении. «Потому что те отправные точки, которые были заданы для экономической революции, были просто декларативными, и было ясно, что они неосуществимы. Я не вижу никаких изменений в жизни гражданина», - сказала Наира Зограбян.

Из реформ она выделила дорожное строительство и обезглавливание системной коррупции. «Сейчас в средних и нижних звеньях, где прежде шел торг как на шабаше, в кадастрах, в налоговых и т. д., кажется, всего этого… во всяком случае не видно», - сказала депутат.

Бывший союзник премьер-министра Никола Пашиняна, глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян не удовлетворен темпами революционных шагов. По его словам, двух лет было достаточно для совершенствования судебной системы. «Двух лет было достаточно, чтобы, например, принять новый Налоговый кодекс, чтобы принять Конституцию, ввести ветирование в судебной системе. Двух лет было достаточно, чтобы вернуть награбленные деньги, о чем заявлялось. У нас по-прежнему судебная система, которая является придатком исполнительной власти. У нас по-прежнему якобы парламентское правление, где у парламента нет рычагов и механизмов и где парламент фактически лишь визирует решения сверхсильной исполнительной власти. То есть, то, что было, сейчас продолжается на новом уровне», - сказал Марукян.

Оппозиционный депутат не отрицает, что есть много положительных изменений, хотя и не захотел их перечислять. «В результате революции открылось много позитивных возможностей. Чтобы использовать эти возможности, нам нужна была и сейчас нужна компетентная команда, группа знающих, образованных людей, которые не страдают от одержимости самоутверждением, но предпринимают конкретные действия, действуют на благо государства и народа», - сказал он.

По мнению вице-спикера Национального собрания Алена Симоняна, для оздоровления судебной системы, которая разлагалась на протяжении десятилетий, двух лет мало. Тем не менее, есть то, для чего двух лет оказалось достаточно. «Например, двух лет оказалось достаточно, чтобы понять, кто такой Эдмон Марукян в политическом поле… Я думаю, наши граждане дадут этому оценку на следующих выборах и сейчас дают эту оценку. Мнение определенно отрицательное», - сказал он.

Что касается борьбы с призраками бывших властей, то Ален Симонян считает ее неизбежной, отмечая, что невозможно иметь дело с оставленными прежней властью разрушениями и при этом не вспоминать их.

Третий президент Армении Серж Саргсян, который два года назад в этот день в результате общенародного восстания подал в отставку с поста премьер-министра, не пробыв на нем и недели, сейчас оказался на скамье подсудимых. Под арестом находится и второй президент Армении Роберт Кочарян. За решеткой или в статусе обвиняемых находятся многие бывшие высокопоставленные чиновники.

Это было зафиксировано после революции, но, по словам Алена Симоняна, это не является главным достижением новой власти. «Наше главное достижение в том, что подобное больше не повторится. Наше главное достижение в том, что в Республике Армения стало больше свободы и достоинства людей, что выборы не фальсифицируются, что чиновники не стали за два года олигархами. Упущения я могу отметить лишь в плане скорости действий, что на самом деле имеет объективные причины. Это объем и та реальность, которая оказалась намного хуже, чем мы себе представляли до революции», - сказал он.

Премьер-министр Никол Пашинян на днях в прямом эфире в Facebook отметил, что в стране есть круги, которые испытали большое разочарование в революционной власти. По его мнению, в возглавляемой им власти разочаровались представители бывшей власти и их близкие, олигархия, криминал, занимавшийся избирательными фальсификациями, коррупционеры, те политические силы, будущее которых было связано с властью Сержа Саргсяна, прозападные и пророссийские круги. В список премьер-министра также вошли духовенство и диаспоральные организации. В список руководителя страны, в которой бедность составляет около 30%, социально необеспеченные слои населения не вошли.