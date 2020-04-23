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Армения

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 50, выздоровевших – на 26

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 50, в общем составив 1523. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 26 и сейчас составляет 659.

Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 840, а из проведенных тестов на коронавирус 15960 дали отрицательный результат.

Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 24 пациента с диагнозом COVID-19.

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