Армяне, долгое время остававшиеся в московском аэропорту «Домодедово», вернулись в Армению

Сегодня был осуществлен уже 6-й рейс из России в Армению. Организованным правительством специальным рейсом из Москвы в Ереван прибыли более 200 граждан Армении.

Многие армяне на протяжении многих дней оставались в московском аэропорту «Домодедово» в ожидании своей очереди на рейс. Хотя посольство Армении в России предлагало им разместиться в гостинице, они от этой возможности отказывались. В конце концов, вчера российские правоохранители выдворили их с территории аэропорта.

В МИД Армении сообщают, что около 750 граждан Армении записались в очередь, желая вернуться на родину из России. Они вынуждены ждать следующего рейса.

Приоритет отдается пожилым людям, гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, женщинам и детям.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что за это время разными рейсами, в том числе и сегодняшним, из России в Армению прибыли более 900 граждан Армении.

Нагдалян заверила, что ни одна просьба о переезде на родину не будет отклонена.

Дата следующего рейса пока не известна, однако в МИД сообщают, что делают все возможное для того, чтобы как можно скорее организовать следующий рейс.

По словам пресс-секретаря МИД, в организации рейсов правительству помогают также местные общественные структуры и благотворители, в частности, полеты из Краснодара и Ростова-на-Дону были организованы полностью бесплатно, их оплату взяли на себя руководители местных общинных структур или отдельные благотворители.

По данным МИД, со дня введения режима чрезвычайного положения, 14 марта, в Армению вернулись более 22 тысяч граждан Армении.