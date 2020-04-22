Молодожены-медики проводят медовый месяц, ухаживая за пациентами с коронавирусом

Молодая супружеская пара медиков после свадьбы вместо того, чтобы наслаждаться медовым месяцем, переехала в одну из гостиниц Еревана, чтобы ухаживать за лечащимися там примерно 100 пациентами, зараженными коронавирусом. Эти пациенты не находятся в больнице, поскольку у них заболевание протекает в легкой форме.

Врач Георгий Кантария и медсестра Татев Кантария с 5 апреля вместе с коллегами работают в 24-часовом режиме.



«Конечно, никто не мог предположить, что так все обернется и что врачам придется напряженно работать, никто этого не ожидал. Но мы все преодолеем, работая вместе, помогая друг другу, и вскоре вернемся к нашей обычной жизни», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Георгий Кантария.

«Георгий занимается пациентами, я его медсестра, я помогаю ему, получается, что мы вместе и во время работы. Я такого не представляла, это не похоже на семейные отношения, это рабочие отношения, но мы всегда вместе», - сказала Татев.

Молодожены работают в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич». После свадьбы, когда еще чрезвычайное положение не было объявлено, они успели уехать за границу и провести там недельный отдых. По возвращении они поспешили выйти на работу, предпочли работать вместе, не расставаясь.

«Это одна из причин, если бы один из нас был дома, а другой – на работе, было бы хуже, чем вместе. Мы поженились 28 февраля, честно говоря, хотели пожениться в апреле, так планировали, но что-то нас заставило передумать, сыграть свадьбу раньше, и это нам помогло, нам не пришлось проводить свадьбу во время карантина, мы бы тогда не смогли собрать на ней больше 20 человек, - сказал Георгий, продолжив: - Мы успели уехать на неделю за границу, как только мы вернулись, ситуация в Армении ухудшилась, и мы больше ничего не могли сделать, продолжаем уже здесь».

Георгий уролог по специальности, он перепрофилировался и теперь занимается лечением пациентов с новым коронавирусом. Периодически они получают профессиональные консультации, и в эти напряженные дни, забывая о личном счастье, ходят из одной больничной палаты в другую.

«Трудно было представить такое, но ничего, и это пройдет, и мы вернемся к дням, которые представляли. Работа напряженная, точной цифры нет, потому что каждый день у нас есть выписывающиеся, выздоровевшие пациенты, и также появляются новые пациенты, как только появляются свободные места. В среднем на данный момент здесь находятся около 100 пациентов», - сказал врач.

Молодожены говорят, что это нелегко, но они готовы с честью выйти из этого испытания. «Конечно, наши родственники понимают ситуацию и также пытаются помочь нам, не выходя из дома. Нам просто нужно немного подождать», - отметил Георгий.

Он подчеркивает, что в гостинице размещены пациенты с легкой формой заболевания, у которых нет симптомов. Несколько недель назад этот вопрос обсуждался в правительстве, премьер-министр Никол Пашинян тогда сказал, что в случае необходимости некоторые пациенты будут размещены в гостиницах.

«Если возникают какие-либо вопросы, мы поднимаемся наверх. Например, есть пациенты, у которых есть проблемы с давлением, кто-то плохо себя чувствует из-за стресса, врач навещает пациента, раздается еда, регулируются назначения лекарств, потому что у нас есть также пациенты с хроническими заболеваниями, которым нужно вовремя давать лекарства, и у нас в течение дня всегда есть работа», - сказал Георгий Кантария.

Татев, которая еще не успела привыкнуть к семейной жизни, принимать гостей, ходить в гости, участвовать вместе с супругом в разных мероприятиях и наконец готовить вкусные блюда для любимого, не сожалеет об их выборе. «Еще успею, мне кажется, что я уже потихоньку понимаю, что он любит, что не любит, когда вернемся домой, научусь готовить, пока, честно говоря, не научилась, научусь и буду готовить его любимые блюда. Успеем, у нас с ним еще вся жизнь впереди», - сказала она.

«В будущем у нас будет что рассказать о необычном медовом месяце», - шутят молодожены, призывая людей оставаться дома, чтобы и они могли вскоре вернуться к нормальной жизни.

«Конечно, у нас будет что рассказать, потому что у нас каждый день происходит что-то интересное. Мы находимся в одном здании, пациенты, например, поют в комнатах, чтобы скоротать время, стараются придумать какие-то игры, не выходя из комнат, с помощью Интернета. Пациенты придумают много интересного», - рассказал Георгий.