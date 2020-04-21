Сотрудники фабрики «Глория», не подчинившись требованиям полицейских, сегодня возобновили работу

Сегодня полицейским не удалось выдворить из цехов швейной фабрики «Глория» в Ванадзоре более 2000 сотрудников, которые после месяца вынужденного простоя пришли на работу без разрешения коменданта.

Женщины не уступили даже после того, как в отношении нескольких сотрудниц был составлен протокол о наложении административного штрафа.

Сотни сотрудников фабрики вышли из своих цехов и заставили полицейских покинуть территорию фабрики.

Сотрудники фабрики «Глория» отмечали, что, просидев целый месяц дома, они не смогли воспользоваться какой-либо программой государственной поддержки. Они приводили факты о том, что у них имеются серьезные социальные проблемы, которые невозможно решить без работы.

Несколько дней назад собственник фабрики Баграт Дарбинян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что не станет платить работникам за вынужденный простой и будет вынужден их временно уволить. Сегодня Баграт Дарбинян утверждал, что пришел на работу помимо своей воли и что его призывов сотрудники также не послушались.